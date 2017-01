La Cloud Platform si sposta verso le alte prestazioni

Continuano le attività di sviluppo dedicate alla Oracle Cloud Platform, con l’obiettivo di rendere la piattaforma più potente e più interessante la migrazione al cloud.

In particolare, ecco le innovazioni introdotte: la disponibilità di Oracle Database Cloud Service su piattaforme di elaborazione bare metal, nuove funzionalità di calcolo, bilanciamento dei carichi e archiviazione su virtual machine e l’ampliamento dei servizi Iaas su piattaforma a bassa latenza e prestazioni elevate.

Grazie a queste migliorie su Oracle Cloud, le prestazioni sono ora adatte a clienti di qualsiasi dimensione per sviluppare, testare e distribuire con semplicità applicazioni differenziate business-critical nel cloud, scalabili a livello di database e perfettamente integrate nelle funzionalità IaaS.

Oracle Database Cloud Service, sia su server virtualizzati che bare metal ad elevate prestazioni, è ideale per lo sviluppo, il test e la distribuzione di carichi di lavori enterprise. La progettazione dell’avanzata piattaforma infrastrutturale di Oracle e la rete differenziata in modo univoco permette ai clienti di Oracle di utilizzare Oracle Database su questa piattaforma IaaS e ottenere prestazioni 50 volte superiori rispetto a quelle offerte da qualsiasi altro fornitore di soluzioni database cloud.

Iaas: VM fino a 4 core

A migliorare ulteriormente la piattaforma Oracle Cloud, i nuovi servizi IaaS ampliano il supporto per applicazioni enterprise e web: infatti, Oracle IaaS offre conformazioni di virtual machine con uno, due e quattro core, che operano sulla stessa rete cloud virtuale (Virtual Cloud Network – VCN) a bassa latenza ed elevate prestazioni come le nostre soluzioni bare metal, volumi di blocco, e archiviazione di oggetti. Si tratta di una novità assoluta. Inoltre, un nuovo servizio per il bilanciamento del carico aggiunge tre tagli di larghezza di banda – 100Mbps, 400Mbps e 8Gbps – che supportano diverse esigenze in termini di traffico applicativo, elevata disponibilità e sicurezza. Tra gli altri potenziamenti una nuova capacità di archiviazione a blocchi (2TB) e la crittografia dei dati a riposo per l’archiviazione di oggetti.

“I recenti investimenti nella piattaforma Oracle Cloud offrono un chiaro percorso per sviluppare, testare e scalare le applicazioni, con Oracle Database o soluzioni database di terze parti”, ha affermato Thomas Kurian, presidente, product development, di Oracle; “Oracle fornisce la più ampia e solida offerta di servizi di database relazionale in cloud, compatibile al 100% con le applicazioni distribuite in locale, semplificando per i clienti il passaggio dei carichi di lavoro aziendali al cloud”.